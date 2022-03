DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Expansion

Advanced Blockchain AG schließt 7-stellige Investition in das NEAR-Protokoll ab



11.03.2022 / 10:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat über eine Tochtergesellschaft ein Investment in siebenstelliger Höhe in der 150 Millionen USD großen exklusiven externen Finanzierungsrunde des NEAR-Protokolls getätigt. Die Investition erfolgte zusammen mit Three Arrows Capital und anderen führenden Venture Capital Investoren im Kryptobereich wie Mechanism Capital, Dragonfly Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Alameda Research.



Advanced Blockchain investiert damit in eine führende, sowie schnellwachsende Smart-Contract-Plattform, welche durch die steigende Nachfrage und den Nutzen der Token und Dienstleistungsangebote Mehrwert für ihre Nutzer generieren. Die Investitionsrunde war ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Damit ermöglicht die Advanced Blockchain AG ihren Aktionären indirekt erneut ein Invest in ein aussichtsreiches Projekt zu attraktiven Sonderkonditionen.



"Ich freue mich, dass wir unseren Anspruch erfüllen, Zugang zu cutting-edge Web 3 und DeFi Infrastruktur für den normalen Anleger zu ermöglichen." sagt Simon Telian - Chief Investment Officer der Advanced Blockchain AG



"Unsere Investition ist von hohem strategischem Wert für Advanced Blockchain, da das NEAR-Protokoll darauf ausgelegt ist, die Entwicklung von schnell skalierbaren, interoperablen und nutzbaren dezentralen Anwendungen zu unterstützen." ergänzt Richard Malone für das Investment Team



Ausführlichere Informationen zu dieser Investition und der These von Advanced Blockchain finden Sie im neuesten Artikel auf blog.advancedblockchain.com





Über das NEAR Protokoll:

NEAR ist eine Blockchain-Plattform, wie Ethereum und Polkadot. Die besondere Eigenschaft besteht darin, dass das Protokoll alle drei wichtigen Grundlagen der Infrastruktur für Anwendungen, nämlich Dezentralisierung, Sicherheit und Skalierbarkeit vereint. Das NEAR Protokoll hat die sechstgrößte Entwickler-Community aller großen Blockchain-Projekte hinter sich, woraus sich ein erhebliches Wachstumspotenzial der Plattform und seines Ökosystems ergibt.



Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie und verfügt über ein umfassendes Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 widmen. Gruppenweit besteht das Team aus mehr als 160 Mitarbeitern weltweit, die verschiedene Disziplinen abdecken, um in diversen Ökosystemen der Branche Innovationen zu entwickeln.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

11.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de