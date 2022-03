Nach dem Absturz um 400 Punkte am Vortag kann sich der DAX in der ersten Handelsstunde am Freitag wieder etwas nach vorne kämpfen. Allerdings ist doch die Nervosität sehr hoch, wie die Schwankungsbreite in den ersten Minuten zeigt. Die EZB-Entscheidung vom Donnerstag wirkt noch etwas nach. Am Nachmittag werden viele Anleger nach Amerika schauen.Die EZB will die Anleihenkäufe schneller reduzieren als erwartet und womöglich im Q3 ganz beenden. Das hatte wiederum zur Folge, dass am Donnerstag die Anleiherenditen ...

