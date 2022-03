Die deutschen Verbraucherpreise für den Monat Februar wurden heute früh in ihrer endgültigen und ausführlichen Fassung vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Sie steigen im Jahresvergleich um 5,1 Prozent. Aber man bedenke: Der russische Angriff auf die Ukraine und die seitdem stattfindenden Preissteigerungen für viele Produkte begannen erst am 24. Februar. Also sehen wir mit 5,1 Prozent ...

