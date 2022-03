Flensburg (ots) -Am heutigen 11. März 2022 wurde Vizeadmiral Jan Christian Kaack (59) offiziell zum neuen Inspekteur der Marine ernannt. Das Kommando über die Deutsche Marine übergab ihm der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn (62), an der Marineschule Mürwik.Im Anschluss wurde der jetzige Chef des Stabes im Marinekommando, Konteradmiral Frank Lenski (60), zum Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte und Stellvertreter des Inspekteurs der Marine ernannt.Hinweise für die PresseDie Veranstaltung fand nicht presseöffentlich statt.O-Töne sind bereits mit der Pressemitteilung vom 25. Februar 2022 veröffentlicht worden und stehen allen Medien frei zur Verfügung:https://www.presseportal.de/pm/67428/5158591Frei verfügbares Bildmaterial steht per Downloadlink am Freitag, den 11. März 2022 ab 13 Uhr, zur Verfügung:https://webshare.einsfuekdobw.de/d/2aeab3e1d1e14788987a/Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: +49 (0)381 802 51521/51522/51516E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5168107