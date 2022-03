London (www.anleihencheck.de) - Christine Lagarde ist in diesen Tagen nicht zu beneiden, so Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager im Public Fixed Income Team von M&G Investments.Ihr Job als EZB-Präsidentin sei im vergangenen Jahr aufgrund des Inflationsdrucks deutlich schwieriger geworden. Lange Zeit habe die EZB - wie andere Zentralbanken auch - eine außerordentlich lockere Geldpolitik rechtfertigen können, da die Inflation weit unter dem Zielwert gelegen habe. Jedes Mal, wenn sich die Stimmung an den Märkten deutlich verschlechtert habe, hätten sich die Ankäufe von Vermögenswerten ausweiten lassen, während die Zinssätze auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten worden seien. Heute allerdings seien die Dinge nicht mehr so einfach. Der Versuch, die Märkte zu stabilisieren und gleichzeitig die Inflation zu dämpfen, führe zu einem Zielkonflikt. Letzten Endes müsse einer nachgeben. ...

