Brüssel (www.anleihencheck.de) - Nach dem Kurswechsel im Februar und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wurde die Sitzung der Europäischen Zentralbank mit Spannung erwartet, so Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Während die Investoren auf eine Aufweichung des geldpolitischen Kurses gehofft hätten, habe die Zentralbank das allmähliche Ende ihres Programms zur quantitativen Lockerung bestätigt. So werde das europäische QE-Programm ab Juni schrittweise auf 20 Milliarden Euro pro Monat reduziert und könnte im dritten Quartal auslaufen. In ihrer Erklärung habe die EZB auch eine mögliche Zinserhöhung als Option offen gelassen. ...

