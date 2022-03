Der indische Batteriehersteller Exide Industries plant den Bau einer Batteriezellfabrik in Indien mit einer Jahreskapazität von mehreren Gigawattstunden. Dafür holt sich das Unternehmen Unterstützung vom chinesischen Batteriezellen-Hersteller SVOLT. Die in dem neuen Werk gefertigten Zellen sollen laut der Mitteilung des Unternehmens sowohl für den Einsatz in Elektrofahrzeugen als auch für stationäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...