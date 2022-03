Ein weiteres Mal scheiterte Steinhoff gestern daran, nachhaltig positive Signale an den Börsen zu hinterlassen. Ein kleiner Ausflug über den wichtigen Widerstand bei 0,20 Euro fand ein jähes Ende. Mit Kursverlusten von 3,4 Prozent ging es am Donnerstag wieder bis auf 0,197 Euro abwärts. Dass es nicht so recht zu Kauflaune kommen will, hat nachvollziehbare Gründe.So konnte Steinhoff (NL0011375019) im Dezember und Januar zwar für einige gute Nachrichten sorgen und für den Moment eine Abwicklung des eigenen Konzerns verhindern. Die ist aber noch immer ...

