Berlin (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche brachte eine gewisse Stabilisierung der Aktienkurse mit sich, so Jens Herdack, CEFA, CIIA von der Weberbank.Am Mittwoch habe der Deutsche Aktienindex gar den siebtbesten Tag seiner Geschichte verzeichnet und sei in der Hoffnung auf eine mögliche Annäherung zwischen der Ukraine und Russland um knapp 8 Prozent gestiegen. Gleichzeitig würden sich immer mehr Folgewirkungen in einzelnen Marktsegmenten zeigen. So hätten zum Beispiel passive (ETFs) und aktive Fonds, die in größerem Volumen russische Aktien beinhalten würden, aufgrund der Schließung der russischen Börse den Handel ihrer Anteile aussetzen müssen. Zusätzlich hätten die Indexanbieter MSCI und FTSE den kompletten Ausschluss russischer Aktien aus ihren Indices beschlossen. Damit beinhalte beispielsweise der MSCI Osteuropa Index zukünftig gar keine russischen Aktien mehr. Stelle sich also für die ETF-Anbieter zusätzlich die Frage, was nun mit den noch im Portfolio befindlichen russischen Aktien geschehen solle und wie die geschlossenen Produkte wieder geöffnet werden könnten. ...

