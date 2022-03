DJ Digitalisierung in Deutschland: Mittelmaß oder Trendsetter? - Aktuelle Ein- und Ausblicke auf der AlsterResearch-Digital-Transformation-Konferenz

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamburg (pts013/11.03.2022/11:40) - Deutschland hat keinen Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Larry Page oder Elon Musk. Und im Hinblick auf die Digitalisierung liegt Deutschland innerhalb der EU bestenfalls leicht über dem Durchschnitt, mit überraschenden Mängeln in der Breitbandanbindung und der Mobilfunkabdeckung. Andererseits werden die Themen Sicherheit und Datenschutz in der digitalen Welt zunehmend wichtiger - hier liegt ein auch historisch gewachsener Fokus in Deutschland. Und außerhalb der Schlagzeilen und der täglichen Wahrnehmung der Konsumenten nutzen viele deutsche Unternehmen Technologien wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Blockchain, um neue Dienstleistungen und Produkte zu erstellen und anzubieten - Stichwort Industrie 4.0.

Auf der AlsterResearch-Digital-Transformation-Konferenz werden sieben digital-affine börsennotierte Unternehmen Einblick in ihr Geschäftsmodell, die aktuelle Geschäftslage und Marktentwicklungen geben. Die Konferenz richtet sich an professionelle und semi-professionelle Investoren und wird online auf Deutsch stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach einer Anmeldung unter https://bit.ly/3J5SzBE bereitgestellt.

Datum: 05.04.2022

Uhrzeit: 09:00 - 17:00

Es werden folgende Unternehmen präsentieren:

123fahrschule SE: 123fahrschule ist der Disruptor im deutschen Fahrschulmarkt. Das Unternehmen setzt auf eine weitgehende Digitalisierung aller relevanten Prozesse mit einer proprietären Softwarelösung und kann dadurch besseren Service zu niedrigeren Kosten bieten.

3U Holding AG: 3U ist in drei zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern tätig. Dazu gehören cloudbasierte Customer-Relationship-Management (CRM)- und Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Lösungen sowie der Onlinehandel mit Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Bechtle AG: Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und verbindet dabei IT-Dienstleistungen mit dem Vertrieb von IT-Produkten. Mit mehr als 70.000 Kunden aus verschiedensten Branchen ist Bechtle am Puls der Zeit, wenn es um aktuelle digitale Trends geht.

Exasol AG: Exasol bietet eine High-Performance-Lösung für die Analyse und Bewertung von großen Datenmengen. Diese wird zu einem essentiellen Werkzeug im Data Warehouse für Anwendungen im Bereich Business Intelligence, Reporting und Data Science.

InVision AG: InVision entwickelt und vertreibt Produkte für das Workforce Management. Die Produkte unterstützen das kollaborative Arbeiten in den neuen Arbeitswelten, die z.B. durch agile Methoden und virtuelle Meetings geprägt sind.

q.beyond AG: q.beyond bietet Lösungen in den Bereichen Cloud-Management, SAP und Internet of Things (IoT) und ist damit in drei zukunftsträchtigen digitalen Märkten vertreten. Das Geschäftsmodell ist plattformbasiert und hochskalierbar.

Vectron Systems AG: Vectron ist ein Systemlösungsanbieter mit einem Fokus auf mobile und stationäre Kassensysteme sowie POS Software. Dazu werden komplementäre digitale Dienste angeboten, z.B. die cloudbasierte Datenanalyse.

Über AlsterResearch: AlsterResearch ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID-II-konformen Analysen für deutsche Aktien. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub https://research-hub.de abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. AlsterResearch veranstaltet weiterhin regelmäßig Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern börsennotierter Unternehmen.

(Ende)

Aussender: SRH AlsterResearch AG Ansprechpartner: Thomas Wissler Tel.: +49 40 309 293-52 E-Mail: t.wissler@alsterresearch.com Website: www.alsterresearch.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220311013 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2022 05:41 ET (10:41 GMT)