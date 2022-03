DJ Habeck: Genehmigungsverfahren und Bau von LNG-Speicher synchronisieren

Von Andrea Thomas

KIEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordert eine Synchronisierung bei den Genehmigungsverfahren und dem Bau der geplanten Flüssiggasterminals in Deutschland. "Aus meiner Sicht ist es nicht mehr schlau zu sagen, wir machen jetzt erst mal die Genehmigungen und dann schauen wir uns an, wie die Genehmigungen sind und dann bauen wir", sagte Habeck während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit Blick auf solche als LNG-Terminals bekannte Flüssiggasspeicher.

Die Prozesse müssten parallel ablaufen, so dass Deutschland möglichst schnell bei der Errichtung der Terminals vorankomme. Denn angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sei es nun wichtig, dass Deutschland sich schnell von russischem Gas unabhängiger mache. Normalerweise dauere der Bau eines LNG-Terminals etwa fünfeinhalb Jahre. "Es muss schneller gehen. Wir sind nicht in einer Lage, wo wir uns diesen Zeitverzug leisten können", sagte Habeck. Auch Günther forderte, dass der Bau maximal beschleunigt werden müsse.

Alte Windkraftanlagen repowern

Beide plädierten zudem dafür, dass man beim Ausbau der Windenergie bestehende ältere Anlagen durch stärkere Windanlagen ersetzt. Solch ein "Repowering" hätte den Vorteil, dass sie bereits an den windstärksten Orten stünden. "Ich persönlich halte das für sinnvoll und richtig und will auch dafür sorgen, dass das möglich ist", sagte Habeck. Auch sei an diesen Standorten bereits der Vogelzug beeinträchtigt.

"Würde man dort repowern, würde man also nicht ein ungestörtes Schutzgut zerstören, sondern man würde eine Entlastung schaffen, man würde höhere Energiekapazitäten gewinnen können und damit aus meiner Sicht eine 'Win-win-Situation' herbeiführen", meinte Habeck. Dieses pragmatische Vorgehen sollte generell beim Ausbau der Windenergie in Deutschland angewandt werden.

