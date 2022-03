Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat beschlossen, die geplante Reduzierung des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) zu beschleunigen - mit der Option, dieses Programm im dritten Quartal zu beenden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Das würde es der EZB ermöglichen, den Leitzins anschließend zu erhöhen, da dafür stets das Ende der Anleiheankäufe als Voraussetzung genannt worden sei. Christine Lagarde habe jedoch betont, dass dies nicht als Signal missverstanden werden sollte, dass die Zinssätze in diesem Jahr auf jeden Fall angehoben würden. Vielmehr werde die EZB inmitten der gestiegenen Unsicherheit datenabhängig handeln. Lagarde: "Wir wollen so viel Optionalität wie möglich." ...

