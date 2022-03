München (www.anleihencheck.de) - Sicherlich sieht gerade nicht nur die EZB ein 'erhebliches Aufwärtsrisiko' für die Inflation, so Robert Greil, Chefstratege bei der Merck Finck a Quintet Private Bank.Nachdem die Euro-Währungshüter erst einmal über ihre Anleihekäufe auf die Bremse gehen würden, stehe in den USA kommende Woche bereits die erste Leitzinserhöhung an. "Die FED wird ihren Leitzins auf Basis der höchsten US-Inflation seit vier Jahrzehnten erstmals erhöhen und damit einen neuen Zinszyklus einläuten", sei sich Robert Greil sicher. ...

