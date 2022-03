apoAsset hat ihren Fonds apo Vivace INKA strategisch neu ausgerichtet und umbenannt: Der "apo Vivac Megatrends" investiert künftig in ausgewählte Megatrends mit möglichst gutem Wachstumspotenzial -- vor allem in Form von ETFs. Die Fondsanlagegesellschaft Apo Asset Management GmbH (apoAsset) bietet eine neue Megatrends-Fondsstrategie namens apo Vivac Megatrends. Der Fonds investiert in Megatrends wie etwa neue Energien, Cyber-Sicherheit, Automatisierung/Robotik, Inklusion/Diversität, nachhaltige ...

