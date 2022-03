Bank of America-Analysten sehen Energieaktien auch nach einem Anstieg von rund 40 Prozent in diesem Jahr als Highflyer im S&P 500. Aber was ist nach dem Rohstoff-Rausch im Boomsektor Energie noch zu holen?Der Energiesektor stand am Donnerstag mit einem Plus von 3,7 Prozent erneut an der Spitze der S&P-Sektorwertung, obwohl die Rohöl-Futures um mehr als zwei Prozent gefallen waren. Die Werte Halliburton ...

