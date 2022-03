Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus einer Studie hervorgeht, die das Londoner Analysehaus ETFGI veröffentlicht hat, hält die Bank of Japan (BoJ) 63 Prozent des Vermögens börsengehandelter Indexfonds, die in Japan gehandelt werden, so die Experten von "FONDS professionell".Insgesamt hätten japanische ETFs Ende Februar umgerechnet rund 466 Milliarden Euro verwaltet, die Investments der Notenbank würden sich also auf mehr als 290 Milliarden Euro summieren. ...

