Wien (www.fondscheck.de) - Robeco erweitert mit der Berufung von Harald Lohre zum Executive Director Quant Equity Research mit sofortiger Wirkung das Team für quantitatives Aktienresearch, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Position werde Lohre die führende Position des niederländischen Asset Managers bei quantitativen Investments weiter ausbauen. Zudem solle der promovierte Finanzwissenschaftler die Research-Aktivitäten mit dem Ziel vorantreiben, die quantitativen Aktienstrategien von Robeco noch weiter zu verbessern. Er berichte an Weili Zhou, Head of Quant Equity Research. ...

