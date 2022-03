Es war nicht ihre Gesangskarriere, die Rihanna zur reichsten Musikerin der Welt machte. Den Milliardär-Status erarbeitete sie sich stattdessen als Unternehmerin. Mit ihrer Dessous-Linie Savage X Fenty strebt Rihanna jetzt an die Börse - die Firma könnte sogar mit Milliarden Dollar bewertet werden.Rihanna ist mit einem Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar Geschäftsfrau durch und durch. Mit Babybauch zeigte sie sich zur Dior-Show halbnackt in ihren Dessous und zog so die Aufmerksamkeit auf ihre Marke.123 ...

