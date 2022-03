Nach dem großen Ausverkauf von China-Aktien im gestrigen US-Handel haben sich die Kurse etwas stabilisiert. Xiaomi ist an seiner Heimatbörse in Hongkong heute nicht auf ein neues Korrekturtief gefallen. Die Situation beim chinesischen Smartphone-Hersteller bleibt aber angespannt - nicht nur in charttechnischer Hinsicht.Smartphone-Lieferungen chinesischer Hersteller nach Russland sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine um mindestens die Hälfte zurückgegangen. Das berichtet die Financial Times unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...