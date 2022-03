Nachdem Amazon seinen Börsenwert in den letzten Jahren in beeindruckender Weise steigern konnte, sind die Kurse etwas aus dem Ruder gelaufen. Zeitweise mussten Anleger mehr als 3.000 Euro für nur eine Aktie auf den Tisch legen, was die Möglichkeiten vieler Kleinanleger hoffnungslos überstieg. In Zukunft sollen die Anteile nun aber wieder erschwinglich werden.Es muss sich aber niemand Sorgen um eine künstliche Entwertung machen. Geplant hat Amazon (US0231351067) lediglich einen Reverse Split im Verhältnis 1:20. Das bedeutet, dass aus jeder aktuellen ...

