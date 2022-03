DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

BMW zahlt nach Rekordgewinn höhere Dividende

BMW hat vergangenes Jahr den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Wie der Premiumautokonzern überraschend mitteilte, wird die Dividende nun kräftig erhöht. Nach 1,90 Euro je Stammaktie im Jahr zuvor sollen nun 5,80 Euro je Anteil ausgeschüttet werden. Je Vorzugsaktie sollen es 5,82 nach 1,92 Euro sein.

BMW holt die Marke Alpina ins Portfolio

Die BMW Group holt die Marke Alpina in ihr Portfolio. Der Münchener Autobauer teilte mit, er habe sich die Markenrechte gesichert. Firmenanteile an dem Kleinserien-Hersteller Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co aus Buchloe bei München werden nicht erworben. Über finanzielle Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

BMW will Software für automatisiertes Fahren mit Qualcomm und Arriver entwickeln

Der Autobauer BMW will gemeinsam mit dem US-Chipkonzern Qualcomm und dem Softwareunternehmen Arriver Softwarelösungen für das automatisierte Fahren der nächsten Generation entwickeln. Die drei Unternehmen vereinbarten eine langfristige strategische Zusammenarbeit, wie die BMW Group mitteilte.

BMW ruft 917.106 Autos in den USA zurück

Der Autobauer BMW hat in den USA einen umfassenden Rückruf gestartet. Der Konzern beorderte 917.106 Fahrzeuge wegen Feuergefahr in die Werkstätten, wie es auf der Webseite der Highway Traffic Safety Administration hieß.

Mercedes-Benz startet 2023 eigene Batterierecycling-Fabrik

Mercedes-Benz setzt künftig verstärkt auf die Wiederverwertbarkeit von Batterien. Mit Partnern für das Batterierecycling in China und den USA will das Unternehmen laut Mitteilung künftig einen geschlossenen Wertstoffkreislauf darstellen. Am Standort im süddeutschen Kuppenheim soll eine Recyclingfabrik entstehen, womit die Recyclingquote auf mehr als 96 Prozent gesteigert werden soll. Mercedes-Benz investiere einen zweistelligen Millionenbetrag in Forschung und Entwicklung sowie den Aufbau der CO2-neutral betriebenen Pilotfabrik.

Volkswagen mit Absatzminus im Februar wegen Chip-Engpässen

Der Volkswagen-Konzern hat auch im Februar wegen anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern weltweit weniger Fahrzeuge abgesetzt. Wie der Zwölfmarken-Konzern mitteilte, sanken die Auslieferungen im Februar um 16,7 Prozent auf 542.900 Einheiten, in den beiden ersten Monaten des Jahres um 15,9 Prozent.

Erbin von Porsche-Konstrukteur steht keine Beteiligung am VW-Beetle-Erfolg zu

Tochter eines früheren Konstrukteurs bei Porsche ist vor dem Oberlandesgericht Braunschweig mit ihrer Klage auf Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Volkswagen Beetle gescheitert. Sie habe nicht beweisen könne, dass ihr Vater zwischen 1934 und 1938 den sogenannten Ur-Käfer äußerlich gestaltet habe, erklärte das Gericht am Donnerstag. Zudem sei die äußere Gestaltung des Autos keine "schutzfähige Schöpfung".

Volvo Car will an allen Wertpapieremissionen von Polestar teilnehmen

Der schwedische Autohersteller Volvo Car AB will auch künftig in den Elektroautobauer Polestar investieren. Das Unternehmen, mit 49,5 Prozent größter Aktionär von Polestar, hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der es seinem Anteil entsprechend Wertpapiere zeichnen wird.

Chinas Autoabsatz legt nach acht Monaten wieder zu

Nach acht Monaten mit rückläufigen Absatzzahlen in Folge haben die Autoverkäufe in China im Februar wieder angezogen. Der weltgrößte Automarkt erholt sich langsam von den Nebenwirkungen der Corona-Pandemie und den Problemen mit der Versorgung mit Bauteilen.

ANALYSE/Elektorauto-Start-ups Rivian und Lucid bekommen Probleme

Teilemangel und Inflation stören die aggressiven Wachstumspläne von Elektroauto-Start-ups. Das bekommen auch die Investoren zu spüren. Rivian Automotive und Lucid Group haben an der Börse massiv an Wert verloren.

15:23 ANALYSE/E-Autos haben ein Problem mit der Kraftstoffeffizienz

Wie spriteffizient ist so ein neues Elektrofahrzeug wirklich? Die Frage ist gar nicht so dumm, wie sie klingt. Der Strom, der in den großen Lithium-Ionen-Batterien gespeichert ist, die Elektroautos antreiben, ist auch Kraftstoff. Die Menge, die benötigt wird, um das ganze Metall eine bestimmte Strecke vorwärts zu bewegen, ist ausschlaggebend für die Stromrechnung, die am Ende bezahlt werden muss.

Hino Motors gibt gefälschte Daten zu Motorleistung zu

Die Hino Motors Ltd hat zugegeben, Daten zur Motorleistung gefälscht zu haben. Der japanische Lkw-Hersteller teilte am Freitag nach Börsenschluss mit, dass er Fälschungen bei der Motorleistung festgestellt habe und den Verkauf von drei Motormodellen und den entsprechenden Fahrzeugen in Japan aussetzt.

