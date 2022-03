Rohstoffpreisbewegungen dominieren die Märkte - LME setzt Nickelhandel weiter aus

Werbung



Stark ansteigende Rohstoffpreise sorgen für Turbulenzen. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading Newsletters analysiert unser technischer Analyst Jörg Scherer die aktuellen Geschehnisse im DAX© und wirft einen Blick auf die Aktien Plug Power und BioNTech.



Im Zuge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine steigen die Preise für Rohstoffe weltweit sprunghaft an. Neben Öl und Gas ist davon beispielsweise auch Nickel betroffen. An der London Metal Exchange verteuerte sich das Metall diese Woche innerhalb zwei Tage in der Spitze um 250 Prozent. Ausgelöst wurde die Kursexplosion durch die jüngst gegen Russland verhängten internationalen Sanktionen. Als weltweit größter Exporteur von verfeinertem Nickel würde bei Im- und Exportbeschränkungen mit Russland der wichtigste Akteur am Markt wegfallen. Die Londoner Metallbörse LME hat seitdem den Handel mit dem Metall ausgesetzt, denn auch nach mehrmaligen Versuchen konnten keine Kurse zwischen den Marktteilnehmern gebildet werden. Auch der Goldpreis steht und stand unter dem Einfluss der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten. So wurde das Edelmetall nach einem fulminanten Anstieg nahe der alten Allzeithochs bei 2072 US-Dollar gehandelt.





Die aktuellen Unsicherheiten spiegeln sich einerseits in den Ausblicken der Unternehmen wieder, andererseits sind diese Verwerfungen ebenfalls am breiten Finanzmarkt zu spüren. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

