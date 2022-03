Der Russland-Ukraine-Krieg ist weiterhin das Hauptthema an den Märkten. Da keine der beiden Seiten ihre Position aufgeben will, ist ein Ende der Aggression nicht in Sicht. Der Konflikt löste einen starken Anstieg der Rohstoffpreise aus, der die Inflation anheizen und den Zentralbankern Kopfzerbrechen bereiten wird. Die Anleger werden in der nächsten Woche von der Fed und der Bank of England erfahren, wie sie die aktuelle Situation zu meistern gedenken. Achten Sie nächste Woche auf GOLD, ...

