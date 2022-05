In einem großen Teil der Welt findet am 16. Mai 2022 eine totale Mondfinsternis statt. Wer live dabei sein will, braucht allerdings das richtige Timing, da der "Blutmond" nicht lange am Himmel bleiben wird. Am Morgen des 16. Mai 2022 ist es wieder so weit. Der Erdschatten schiebt sich über den Vollmond - eine totale Mondfinsternis ist zu sehen. Das Phänomen wird auch als "Blutmond" bezeichnet, da sich der Mond während des Ereignisses leicht rot färbt. Wer das Spektakel mit eigenen Augen beobachten will, sollte sich allerdings einen sehr frühen Wecker stellen. Schon um 3:32 Uhr startet nämlich die ...

