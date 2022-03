Köln (ots) -Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. +++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 17.00 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenAm Dienstag (8. März 2022) sind in Dortmund die Dreharbeiten für den 'Tatort - Du bleibst hier' gestartet. Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) ist noch nicht wieder in den Dienst zurückgekehrt. Nachdem Martina Bönisch im Fall 'Liebe mich' in seinen Armen starb, wurde er krankgeschrieben. Als jetzt im Dortmunder Westpark eine große Blutlache entdeckt wird, übernehmen zunächst Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Jan Pawlak (Rick Okon) die Ermittlungen.Das Drehbuch zu 'Du bleibst hier' stammt von Jörg Hartmann und Jürgen Werner, der bereits bei zwölf Dortmund-'Tatort'-Produktionen als Autor im Einsatz war und vor zehn Jahren den ersten Fall des Teams entwickelte. Für Jörg Hartmann ist es seine erste Drehbucharbeit. Die Regie übernimmt Richard Huber ('Tatort - Inferno' u.a.), die Bildgestaltung Hendrik A. Kley.Zum Inhalt:Im Dortmunder Westpark stehen Jan Pawlak und Rosa Herzog vor einer großen Blutlache, aber es gibt keine Leiche. Jedoch wird Andreas Richter, der Chef einer Dortmunder Immobilienfirma, vermisst. Mit seinem Geschäftsmodell hat er sich in den letzten Jahren in Dortmund etliche Gegner gemacht: Er kauft Immobilien im Kreuzviertel auf und verwandelt Mitwohnungen in begehrte Luxusobjekte. Privat lässt er sich gerade von seiner Frau Natalia scheiden. Auch sie lässt kein gutes Haar an ihrem Noch-Ehemann.Während Kommissar Peter Faber den Tod seiner Kollegin Martina Bönisch noch nicht verkraftet hat, krankgeschrieben ist und mehr oder weniger in seinem alten Manta lebt, stoßen Jan und Rosa auf Fabers Vater Josef. Er und Faber hatten offenbar seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr. Was ist zwischen Vater und Sohn passiert und was hat Josef Faber mit dem Fall zu tun?Als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner ist wieder Sybille Schedwill zu sehen, in Gastrollen sind dabei: Andreas Schröders, Wolfgang Rüter, Valery Tscheplanowa, Tanja Haller, Carl Benzschawel, Lea Taake, Doris Plenert, Angelika Bartsch, Rafael Stachowiak, Martin Horn, Linus Moog, Jana Giesel u.v.a.Der 'Tatort - Du bleibst hier' ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Niederlassung Köln, Produzentin: Lucia Staubach) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann) für das Erste. Gedreht wird bis 6. April 2022 in Dortmund, Köln und Umgebung. Der 'Tatort - Du bleibst hier' ist voraussichtlich 2023 im Ersten zu sehen.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikation0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5168293