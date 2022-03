(shareribs.com) London 11.03.2022 - Der Goldpreis bewegt sich am Freitag leicht nach unten. Die Marktteilnehmer erwarten in der nächsten Woche eine Leitzinserhöhung in den USA. Der US-Dollar bleibt angesichts der angespannten geopolitischen Lage stabil. Die Inflation in der Euro-Zone und den USA ist weiterhin sehr hoch. Wie gestern bekannt wurde, stiegen die US-Verbraucherpreise im Februar um 7,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...