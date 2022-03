Kaum geringer als der DAX verzeichnet bereits seit dem 17.02. im Vorfeld des sich anbahnenden und schließlich am 24.01. erfolgten russischen Truppeneinmarschs in die Ukraine auch die Aktie der MERCEDES-BENZ GROUP eine steile Korrektur, die die Aktie von ihrem Hoch bei 77,90 EUR bis zum Tief am 07.03. um gewaltige 30 % auf nur noch 54,67 EUR abstürzen ließ. Seither setzte in der Aktie zwar eine zögerliche Stabilisierung ein, von einem erkennbaren Ausbruch aus ihrer Kurzfristkorrektur ist sie jedoch selbst auch heute noch (aktuell + 2,4 % auf 60,72 EUR) weiterhin um ...

