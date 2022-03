DJ ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung sowie der Verwaltungsratssitzung am 11. März 2022

ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Generalversammlung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung sowie der Verwaltungsratssitzung am 11. März 2022 2022-03-11

Ad Hoc Mitteilung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung sowie der Verwaltungsratssitzung am 11. März 2022

Solothurn, 11. März 2022 - Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN CH0102012843) hat heute um 14:00 Uhr ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten.

An der ordentlichen Generalversammlung wurden sämtliche traktandierten Anträge des Verwaltungsrates von der Generalversammlung mit dem erforderlichen Mehr genehmigt.

Zu den Beschlüssen der Generalversammlung zählt die Auszahlung einer Dividende von CHF 4.19 (brutto) je Aktie und eine Nennwertreduktion von CHF 5.49 je Aktie. Für die Zahlung der Dividende wurden der 15. März 2022 als Ex-Date und der 17. März 2022 als Payment-Date festgelegt. Die Zahlung der Nennwertreduktion ist für Anfang Juni 2022 nach Eintragung der Kapitalherabsetzung ins Handelsregister geplant. Die Ausschüttung des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre wird voraussichtlich mit Payment-Date 3. Juni 2022 durchgeführt. Des Weiteren hat die Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft mit Wirkung per 30. Juni 2022 genehmigt und den Verwaltungsrat als Liquidatoren gewählt.

Im Anschluss an die Generalversammlung hat der Verwaltungsrat an seiner Verwaltungsratssitzung die Dekotierung der Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft von der BX Swiss AG zum 30. Juni 2022 beschlossen und wird diese nun formell beantragen.

Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN und ISIN: CH0102012843) hielt bis zum 15. Dezember 2021 eine Büro- und Logistikimmobilie in Buchs (ZH). Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft an der BX Swiss AG kotiert. www.acron-helvetia1.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung sowie der Verwaltungsratssitzung am 11. März 2022

