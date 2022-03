München (ots) -Auf unterschiedlichen diplomatischen Ebenen wird mit Russland über eine Beendigung des Krieges gesprochen - bisher ohne Erfolg. Sogar Altkanzler Gerhard Schröder soll sich dazu in Moskau mit Präsident Wladimir Putin getroffen haben. Währenddessen gehen die Angriffe auf die Ukraine unvermindert weiter. Mittlerweile sind mehr als zwei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat geflüchtet. Wie kann der Ukraine geholfen werden? Welche Maßnahmen können den Krieg beenden? Die USA stoppen die Einfuhr von russischem Öl, Gas und Kohle. Müssten auch Deutschland und die anderen EU-Staaten vollständig auf Energie aus Russland verzichten?Zu Gast bei Anne Will:Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und KlimaschutzLars Klingbeil (SPD), ParteivorsitzenderClaudia Major, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in BerlinKatja Petrowskaja, deutsch-ukrainische Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und JournalistinRoderich Kiesewetter (CDU), Mitglied des Bundestags und Oberst a.D.Aktuelle Informationen zur Sendung unter www.annewill.de.ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/554944-887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@ard.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5168734