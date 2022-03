Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax beendet starke Erholungswoche im Plus Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag einmal mehr von vorsichtigen Hoffnungen auf Fortschritte bei Ukraine-Krieg beflügelt worden. weiterlesen Politik Scholz will Schröder-Gespräche bei Vermittlung berücksichtigen Bundeskanzler Olaf Scholz will bei seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs auch die Gespräche berücksichtigen, die Altkanzler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...