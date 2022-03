(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.03.2022 - Tech-Werte haben sich am Freitag im deutschen Handel teils deutlich nach oben bewegt. Unter anderem zogen Varta und SMA Solar an. Die Wall Street liegt derweil auch weiterhin unter Druck. Der DAX verbesserte sich am Freitag um 1,4 Prozent auf 13.628 Zähler, gestützt von Siemens Energy, Allianz und Siemens Für Papiere von Delivery Hero, Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...