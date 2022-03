The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)("ELC") gab heute die Besetzung wichtiger Führungspositionen für seinen Geschäftsbereich Travel Retail bekannt. Dies erfolgt nach der Verkündung, dass Olivier Bottrie, derzeit Global President, Travel Retail and Retail Development, im Juni 2022 nach einer außergewöhnlichen Karriere in den Ruhestand treten wird.

Folgende Ernennungen haben Wirksamkeit zum 1. Mai 2022:

Israel Assa , aktuell President, Commercial, Travel Retail Worldwide , wird Nachfolger von Bottrie und die Position des Global President, Travel Retail Worldwide einnehmen. Er wird von New York aus tätig sein und Peter Jueptner, President, International, direkt unterstehen. Er wird zudem Teil des Executive Leadership Team (ELT) sein.

, aktuell , wird Nachfolger von Bottrie und die Position des einnehmen. Er wird von New York aus tätig sein und Peter Jueptner, President, International, direkt unterstehen. Er wird zudem Teil des Executive Leadership Team (ELT) sein. Javier Simon , aktuell President, Travel Retail Asia Pacific , wird Nachfolger von Assa und President, Commercial, Travel Retail Worldwide . Er wird Assa direkt Bericht erstatten und seine Tätigkeiten von der Schweiz aus koordinieren. Auch er wird dem Executive Leadership Team (ELT) beitreten.

, aktuell , wird Nachfolger von Assa und . Er wird Assa direkt Bericht erstatten und seine Tätigkeiten von der Schweiz aus koordinieren. Auch er wird dem Executive Leadership Team (ELT) beitreten. Andrea Dorigo, Senior Vice President, General Manager, Global Retail, und Head of Commercial, North America, wird weiterhin Mark Loomis, President, North America, über seine Aktivitäten im Bereich Commercial, North America, und Jueptner über seine Aktivitäten im Bereich Global Retail berichten.

"Wir sind stolz auf die außerordentliche Tiefe und Qualität unserer Mitarbeiter im gesamten Unternehmen und, während Olivier seinen wohlverdienten Ruhestand antritt, freuen wir uns Israel und Javier zwei dynamische, intern geschulte und äußerst erfahrene Führungskräfte in diese Rollen mit größerer Verantwortung zu befördern", sagte Peter Jueptner. "ELC wird sich weiterhin für Investitionen in unsere lokale und internationale Belegschaft in der ganzen Welt und ihr Wachstum einsetzen, vor allem für Führungspersonen wie Israel und Javier, die über umfassende Praxiserfahrung im Bereich Travel Retail und weitreichende globale Expertise in allen Aspekten des Prestiges und der Schönheit verfügen."

Weitere Informationen über die jeweiligen Ernennungen von Assa und Simon sowie eine aktualisierte Matrix der Berichterstattungslinie finden Sie im Folgenden.

Israel Assa wird Global President, Travel Retail Worldwide

Mit mehr als 21 Jahren Erfahrung in The Estée Lauder Companies und dem Bereich Travel Retail ist Israel Assa branchenweit als engagierter Markenleiter und Markengestalter bekannt, der sich im Reiseeinzelhandelssektor kontinuierlich für Innovationen eingesetzt hat. Dies macht ihn zur perfekten Person, um den ausgezeichneten Geschäftsbereich Travel Retail von ELC zu leiten.

In dieser Rolle wird Assa das globale Geschäft Travel Retail von The Estée Lauder Companies leiten, das von einem Umsatzerlös von etwa 6% im Geschäftsjahr 2004 auf etwa 28% im Geschäftsjahr 2021 gewachsen ist.

Im Laufe seiner Karriere war Assa in unterschiedlichen Rollen im Bereich Travel Retail von ELC tätig und hatte mit allen Aspekten des Kanals als regionaler, markenbezogener sowie kaufmännischer Leiter zu tun. Er verfügt über umfangreiches Wissen darüber, wie Marken und Einzelhändler zusammengeführt werden müssen, um lokal relevante Verbrauchererfahrungen zu entwickeln und den Vertrieb zu erweitern, um auf die Nachfrage von Konsumenten einzugehen.

In seiner jüngsten Position als President, Commercial, Travel Retail Worldwide, kontrollierte Assa die regionalen Geschäftstätigkeiten von Travel Retail in APAC, EMEA und Amerika und schuf ein zentralisiertes Center of Excellence in der Schweiz, um den Service des Unternehmens für global und regional aufgestellte Einzelhändler zu verbessern. Seitdem er 2019 in dieser Funktion gestartet ist, hat Assa ein unglaubliches Wachstum im Geschäftsbereich Travel Retail von The Estée Lauder Companies herbeigeführt und als beruhigende Kraft während der Schwankungen gewirkt, die durch die globale Pandemie ausgelöst wurden.

Unter der Leitung von Assa, dem Veränderungschampion, haben sich regionale Reiseeinzelhandelsunternehmen darauf konzentriert, neue Kapazitäten zu schaffen, Prozesse zu vereinfachen und in Schulung und Technologie zu investieren, um den Bereich Travel Retail so zu gestalten, dass er langfristige und nachhaltige Erfolge liefert. Dieser Ansatz hat sich bei ELC ausgezahlt: Es wurde nicht nur der Spitzenmarktanteil während der Pandemie gehalten1, das Unternehmen ist auch gut positioniert, um sich Konsumentenausgaben zu sichern, sobald das globale Reisegeschäft wieder an Fahrt aufnimmt.

Assa hat bei The Estée Lauder Companies 2001 in New York als Executive Director, Travel Retail Marketing, angefangen und ist dann im Juli 2006 nach Miami gezogen, um seine Aufgaben als Vice President und General Manager, Travel Retail Americas, zu erfüllen. Im Jahr 2014 wurde Assa zum Senior Vice President und General Manager, Estée Lauder, Travel Retail Worldwide, ernannt, bis er 2016 die Rolle des Senior Vice President, Business Operations, Travel Retail Worldwide, übernahm.

Als Mitarbeiter, der die Unternehmenswerte Inklusion, Diversität und Gleichstellung hochhält, hat Assa eine aktive Rolle beim Aufbau des Schulungs- und Entwicklungsprogramms des Geschäftsbereichs Travel Retail in Zusammenarbeit mit der Florida A&M University, einer der besten Historically Black College/University (HBCU) in den USA,2 gespielt, um die nächste Generation schwarzer Schönheitstalente im Reiseeinzelhandelsbereich auszubilden. Darüber hinaus ist er Mitglied des Beirats für die Mitarbeitergruppe Hispanic Connections von The Estée Lauder Companies, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Position des Unternehmens in den hispanischen und lateinamerikanischen Märkten und Gemeinschaften zu stärken sowie sich auf das professionelle Wachstum der Gruppenmitglieder zu konzentrieren.

Als Kubanoamerikaner und gebürtiger New Yorker hält Assa einen Master of Business Administration der NYU sowie einen Bachelor of Arts in International Studies von der University of Michigan, Ann Arbor. Er hat zudem einen Abschluss des Advanced Management Program der Wharton School, University of Pennsylvania.

"Das tiefe Verständnis von Israel unseres Geschäftsbereichs Travel Retail, seine langjährigen Beziehungen mit Einzelhändlern und Flughafenbesitzern und sein Einsatz für unsere Kunden machen ihn zur perfekten Person, um das Reiseeinzelhandelsgeschäft von ELC in seine nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Peter Jueptner. "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Israel in seiner neuen Position als Global President, Travel Retail Worldwide, um dieses Geschäft voranzutreiben."

Javier Simon wird President, Commercial, Travel Retail Worldwide

Als allseits angesehener, motivierter und innovativer Leader mit einer Erfolgsbilanz bei der Bildung leistungsstarker Teams verfügt Simon über weitreichendes Know-how im Geschäftsbereich Travel Retail, starke Beziehungen und globale Kenntnisse, die ihn äußerst gut positionieren, um die Rolle des President, Commercial, Travel Retail Worldwide, zu übernehmen.

In dieser Position wird Simon die regionalen Geschäfte des Bereichs Travel Retail in APAC, EMEA und Amerika sowie das globale Center of Excellence für Einzelhändler in der Schweiz überwachen, das sich auf Vertriebs- und Channel-Partnerschaften konzentriert.

Zuletzt im Jahr 2019 zum President, Travel Retail Asia Pacific, ernannt, ist Simon eine Führungskraft, die Wandel herbeiführte und einen Zeitraum enormen Wachstums erlebte. Unter seiner Leitung, angetrieben durch reisende chinesische Verbraucher, den Anstieg der Online-Vorbestellungen und das Engagement, die besten Erlebnisse für den Markenaufbau anzubieten, hat sich Travel Retail Asia Pacific weiterhin gut entwickelt sogar angesichts der globalen Pandemie. Das Geschick von Simon, sein Team durch die Ungewissheiten der globalen Pandemie zu steuern und den Fokus auf Inlandsreisen in Hainan und China zu richten, war ausschlaggebend, um den Erfolg des Bereichs und des Unternehmens zu halten.

Der Einsatz von Simon für Innovationen im Einzelhandel und dafür, die Verbraucher dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden, haben es The Estée Lauder Companies ermöglicht, den Weg für den Wandel im Bereich Travel Retail zu bereiten. Indem wichtige strategische Entscheidungen getroffen wurden, wie etwa das Potential von Online-Vorreservierungen zu erkennen und die Verbraucherbotschaft des Unternehmens zu diversifizieren, um sowohl die Erfahrung als auch den Wert hervorzuheben, haben Simon und sein Team ihre Fähigkeit im Geschäftsbereich Travel Retail unter Beweis gestellt, um eine Markenwert schaffende Erfahrung auf allen Kanälen zu bieten.

Simon hat stets die Grenzen ausgetestet, um das Geschäft von ELC voranzutreiben und im Reiseeinzelhandelssektor erfolgreich zu sein. Seine Arbeit für das Markenportfolio des Unternehmens von der Einführung neuer Marken im Bereich bis zur Erweiterung und Weiterentwicklung von Marken war für die Haltung der Position von Travel Retail im obersten Marktsegment ausschlaggebend. Angesichts seiner Erfahrung in der Asien-Pazifik-Region, seiner starken Beziehungen mit Einzelhändlern und seiner Fähigkeit, vielfältige Teams von Mitarbeitern zu bilden, die den Wandel vorantreiben, ist Simon die richtige Person, um das Wachstum anzukurbeln, das in APAC in allen drei Regionen des Reiseeinzelhandelsgeschäfts geschaffen wurde, um Reisekunden zu gewinnen, sobald das internationale Reisegeschäft zurückkehrt.

Als gebürtiger Venezolaner arbeitet Simon für The Estée Lauder Companies seit dem Jahr 2000 als Regional Director für die Marke Estée Lauder im Geschäftsbereich Travel Retail Americas und wurde anschließend im Jahr 2001 Vice President und General Manager for Travel Retail Americas. 2006 wurde Simon zum General Manager for the Swiss Affiliate ernannt, bevor er in das Geschäftsfeld Travel Retail als Vice President und General Manager, Travel Retail APAC, 2009 zurückkehrte.

Simon hält einen Bachelor of Science in International Studies der Universidad Central de Venezuela und einen MBA von der Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Darüber hinaus hat er einen Abschluss des Advanced Management Program der Wharton School, University of Pennsylvania.

"Javier wird von seinen Teams und Branchenkollegen als innovativer Leader, der eine Kultur der Exzellenz schafft, hochgeschätzt", sagte Peter Jueptner. "Seine Erfolgsbilanz im Wachstumsbereich, sein tiefgreifendes Wissen in Travel Retail sowie sein Respekt für den globalen Konsumenten werden ausschlaggebend sein, um das zukünftige Potential des Geschäfts von Travel Retail auszuschöpfen und zu steigern. Ich freue mich auf seine Erfolge in dieser Rolle."

Andrea Dorigo wird weiterhin Mark Loomis über seine Aufgaben im Bereich Commercial, North America, und Peter Jueptner über seine Aufgaben im Bereich Global Retail direkt Bericht erstatten.

Die neue Berichterstattungslinie von Dorigo direkt zu Jueptner für seine Aufgaben im Bereich Global Retail ist Ausdruck davon, dass Global Retail die internationale Bühne betritt, um die kontinuierlichen Maßnahmen des Unternehmens zu unterstützen, den Wandel im Einzelhandel auf globaler Ebene anzuführen.

"Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Andrea, um das Einzelhandelswachstum der Marken und des gesamten Unternehmens durch innovatives Denken und bahnbrechende Wachstumsmodelle anzukurbeln", sagte Peter Jueptner. "Zusammen werden wir die Vision und Strategie für die Zukunft des Einzelhandels in unserem Unternehmen stärken."

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ sowie die DECIEM-Markengruppe, einschließlich The Ordinary und NIOD.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

