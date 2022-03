SANTA CLARA (IT-Times) - Der US-Maschinenbauer für die Halbleiterindustrie, Applied Materials, hat heute eine neue Ermächtigung zum Aktienrückkauf in Milliardenhöhe sowie eine Dividendenerhöhung angekündigt. Applied Materials Inc. (Nasdaq: AMAT) gab heute bekannt, dass das Board of Directors eine neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...