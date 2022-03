Freiburg (ots) -



Fingerzeige gab es genug, dass Europa mehr tun muss, um sich in der Welt von heute zu behaupten(...) Fremdbestimmt ist sie auch in Energiefragen: Sie müsste ein Öl- und Gasembargo gegen Moskau verhängen, um mit maximalem Sanktionsdruck ein Kriegsende herbeizuzwingen, riskierte wegen des hohen Importanteils aber den eigenen ökonomischen Kollaps. In der Not tritt die EU gleichwohl geeint auf wie lange nicht. (...) Die Gipfelerklärung von Versailles entwirft das Ziel energiepolitisch, wirtschaftlich und militärisch unabhängiger zu werden und unterfüttert es mit ersten Maßnahmen. Hört sich gut an und ist wohl die beste Chance, das eigene Freiheits- und Lebensmodell zu verteidigen. Bis dahin aber ist es ein weiter Weg, Widersprüche und Konflikte sind nicht verschwunden. So ist die Bereitschaft zu neuen EU-Erweiterungen wenig ausgeprägt, im Fall Ukraine scheut man den offenen Konflikt mit Russland. http://www.mehr.bz/khs71j



