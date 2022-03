In den USA haben sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der technologielastige Nasdaq 100 die Woche mit Verlusten beendet. In beiden Indizes konnten weniger als zehn der enthaltenden Werte einen Tagesgewinn verbuchen. Im Technologiesektor waren es wieder einmal die China-Aktien, die besonders unter Druck standen.Nach einem dynamischen Auftakt und 33.507 Punkten in der Spitze kurz nach Handelsbeginn gab der Dow Jones Industrial Average bis zum Abend deutlich ab und schloss bei 32.944 Punkten ...

