DJ S&P belässt Ukraine-Rating bei B- mit negativem Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P hat das langfristige Rating für die Ukraine bei B- belassen mit negativem Ausblick. Die militärische Intervention Russlands in der Ukraine berge weiterhin erhebliche Risiken für das Wirtschaftswachstum, die finanzielle Stabilität, die außenwirtschaftliche Position und die öffentlichen Finanzen des Landes, so die Ratingagentur.

Die Analysten gehen davon aus, dass der Schuldendienst und der Kreditbedarf der Regierung zumindest in den nächsten 12 Monaten vollständig durch internationale Finanzhilfen gedeckt sein dürften. Die Fähigkeit des Landes, solche Hilfen in Anspruch zu nehmen und Schuldendienstzahlungen, auch an Gebietsfremde, zu leisten, bleibe vorerst erhalten.

March 11, 2022 16:49 ET (21:49 GMT)

