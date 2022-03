Erfurt (ots) -Großer Jubel und strahlende Gesichter in den Studios des Leipziger "Media City Atelier": Emilia (12) aus Rostock heißt die Gewinnerin der 14. Staffel von "Dein Song" (ZDF) und darf sich "Songwriterin des Jahres" 2022 nennen.Im spannenden "Dein Song"-Finale am Freitagabend präsentierten die neun Nachwuchstalente bei KiKA insgesamt acht Songs in einer stimmungsvollen Live-Show. Im Studio, unterstützt von Family & Friends, war das Lampenfieber der jungen Künstler*innen schnell verflogen.Die 12-jährige Emilia erhielt beim Voting per Telefon und online über kika.de die meisten Stimmen. Nach der Bekanntgabe des Voting-Ergebnisses nahm sie die begehrte "Dein Song"-Trophäe aus den Händen der beiden Moderator*innen Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich entgegen und freute sich über eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro: "Ich dachte, ich wäre in einem Traum! Ist das grad wirklich passiert? Es war eine so großartige 'Dein Song'- Reise mit so vielen schönen Momenten und all den tollen Kandidaten. Ich bin meiner Patin Leony so dankbar. Bei ihr habe ich gelernt, meine Gefühle auszudrücken - und jetzt wird gefeiert!"Sichtlich stolz zeigte sich auch Musikpatin Leony, die Emilia auf ihrem Weg zum Songwriting-Gipfel bei "Dein Song" tatkräftig unterstützt hat: "Ich musste erstmal eine Träne verdrücken, weil ich mich so sehr für sie gefreut habe. Dass sie diese Chance bekommen und nun gewonnen hat, ist toll! Natürlich bin ich auch sehr stolz, dass ich mit ihr diese Reise machen durfte und wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste!"Die Gewinnerin stellt sich den Fragen ihrer Fans am 14. März ab 20:00 Uhr im Chat auf kika.de und beantwortet Fragen der Community.In 16 Doku-Folgen begleiteten die KiKA-Fans den spannenden "Dein Song"-Wettbewerb vom Casting im Wiesbadener Schloss Biebrich bis zum Songwritingcamp in Österreich. Nur die besten Nachwuchskomponist*innen konnten mit prominenten Musikpat*innen zusammenarbeiten. In diesem Jahr standen Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld, Sängerin Jeanette Biedermann, die Musikgruppe "Deine Freunde", Sänger und Schauspieler Mario Novembre, Popsängerin Leony, die Singer-Songwriter ELI und Knappe sowie der niederländische Musiker Duncan Laurence den jungen Künstler*innen zur Seite und unterstützten bei der Ausarbeitung der Songs im Tonstudio.Im Live-Finale war auch die "Dein Song"-Jury mit Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin LOTTE, "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht und "Juli"-Sängerin Eva Briegel zu Gast.Für weitere Highlights sorgten Lina, die "Dein Song"- Gewinnerin des Jahres 2013, und Sarah, die Gewinnerin von "Dein Song" 2021. Lina performte als Showact ihren aktuellen Song "Wasser". Sarah erhielt ihre erste Auftragskompositon nach dem Finale von "Dein Song" 2021. Sie schrieb den Titelsong der "Jungs-WG" (ZDF), die am 14. März bei KiKA startet.Während der Auswertung des Votings präsentierten die Moderator*innen das Musikvideo "Mein Song ist dein Song" als Weltpremiere - mit "Bernd das Brot". Er ließ es sich im KiKA-Jubiläumsjahr nicht nehmen, bei "Dein Song" unfreiwillig dabei zu sein.Alle "Dein Song"-Folgen sind auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Weitere Informationen zur neuen Staffel von "Dein Song" finden auf kika.de und auf kommunikation.kika.de."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos. Regie der Finalshow: Ladislaus Kiraly. Buch: Dieter Ochs.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementTel: +49 221 933 3080Ansprechpartner: Markus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDF,Unternehmenskommunikation,Gothaer Straße 36, 99094 Erfurt,Tel. 0361/218-1827Mail: kommunikation@kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5168810