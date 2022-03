Nel Aktie ist etwas Besonderes. Möglicher Short Squeeze vor Augen und ein Aktionariat grösstenteils aus Kleinanlegern bestehend - so ausführlich diskutiert. Und nach dem überraschenden Angebot von Nel's CEO Jon André Løkke am 10.03.2022 einen zweiten europäischen Produktionsstandort zu planen, nimmt das ganze Bild Gestalt an. Parallel zu diesem überraschenden Angebot der Norweger kam direkt die Begründung vom Jeffries Analysten Will Kirkness. Dieser stellte am Donnerstag fest, dass das REPowerEU-Programm einen Mangel noch mehr in dne Blickpunkt rücke. REPowerEU erfordert weitere 120 GW-Elektrolyseur-Kapazität, ...

