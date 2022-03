Die Turbulenzen am Gesamtmarkt machen sich auch bei Nordex bemerkbar. Nach der Erholungsrallye durch die Aussicht auf neue Fördermilliarden in vielen Ländern hat der Turbinenbauer in dieser Woche Zahlen gemeldet, die einmal mehr das Margenproblem offenlegten. Doch der Blick geht in die Zukunft - und viele Experten sind optimistisch.Noch am Freitag hat die Bank of America mit einem Mega-Kursziel von 29 Euro für Aufsehen gesorgt. Doch auch darüber hinaus überwiegt die Zuversicht. Laut Bloomberg covern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...