Mehr als zwei Wochen haben wir Samsungs neue Topmodelle Galaxy S22 Ultra und Plus im Alltag genutzt. Was die Topsmartphones können, verraten wir euch im Test. Vorab: Bei der Software des Ultra sollte der Hersteller noch ein wenig nachbessern. Mit dem Galaxy S22 Ultra macht Samsung sein Premium-Modell zum Ersatz des Note. Nach dem offiziellen Aus der Note-Serie tritt das neue Ultra das Erbe des Galaxy Note 20 (Test) an, was neben dem integrierten Stylus auch deutlich am eckigen Design zu erkennen ist. Beim Galaxy S22 Plus folgt der südkoreanische Branchenprimus der Optik des Galaxy S21 (Plus), bietet aber mit Abstrichen nahezu die ...

