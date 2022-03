Köln (ots) -- 4,14 Mio. Zuschauer für "Let's Dance"- Tagessieg bei 14-49 und 14-59- Premiere bei "Let's Dance": Niemand verlässt die Show- Erstmals Höchstpunktzahl in 2022Starke Tänze, eine überraschende Premiere und die erste Höchstpunktzahl 2022 - so das Fazit zur gestrigen "Let's Dance"-Show. Durchschnittlich 4,14 Millionen Zuschauer:innen (MA: 16,3 Prozent) sahen gestern ab 20:30 Uhr die dritte reguläre Ausgabe, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Starke 20,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen (1,31 Millionen Zuschauer:innen) waren an den Bildschirmen dabei - mehr noch als in der Vorwoche (19,6 %). Bei den Zuschauern 14-59 Jahre holte die beliebte Tanzshow sehr gute 18,2 Prozent Marktanteil (2,20 Mio.). Damit war "Let's Dance" in beiden Zielgruppen erneut die meistgesehene Sendung in der Primetime.Im Anschluss lief auch "Exclusiv Spezial" erneut erfolgreich: Direkt nach der Show präsentierte Bella Lesnik live vom Tanzparkett Details zu "Let's Dance" und 2,19 Millionen Zuschauer:innen waren im Schnitt dabei (MA: 15,4 %). Sehr gute 15,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (1,14 Mio.) sahen an den Bildschirmen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil starke 15,5 Prozent (0,61 Mio.).Mit einem Tagesmarktanteil von 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen lag RTL am Freitag deutlich vor allen anderen Sendern (ZDF: 8,2 %, ProSieben: 7,9 %, Sat.1: 7,2 %, VOX: 6,5 %, ARD: 6,2 %).Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen lag RTL mit einem Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent am Freitag ebenfalls vor allen anderen Sendern. Zum Vergleich: ZDF: 9,6 %; ARD: 7,9 %; Sat.1: 7,6 %, VOX: 5,8 %; ProSieben: 5,6 %.Premiere bei "Let's Dance": Am Ende von Show 3 musste erstmals kein Tanzpaar die Show verlassen. Aufgrund positiver Covid-Testung pausierten Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Timur Ülker, sie treten voraussichtlich in der kommenden Woche wieder an. Kämpfen lohnte sich dennoch: Das beste Paar des Abends ergatterte einen Bonuspunkt. René Casselly und Katrin Menzinger lagen nach Jurypunkten und Anrufen vorne und bekommen ihn in der kommenden Show auf die Rankingpunkte hinzugerechnet.Im offiziellen "Let's Dance Podcast" bei AUDIO NOW spricht Martin Tietjen jeweils samstags über die Live-Show und bilanziert gemeinsam mit einem Promi oder einem Profitänzer die Leistung der Tanzpaare: Wer hat überzeugt? Wessen Choreo war zu schwierig? Und wer wird Dancing Star 2022?"Let's Dance" wird von Seapoint Productions GmbH & Co. KG im Auftrag von RTL produziert. Die 15. Staffel wird, ebenso wie das anschließende Magazin "Exclusiv Spezial - Let's Dance", in UHD HDR produziert. Weitere Infos dazu finden Sie HIER (https://www.rtl.de/cms/specials/rtl-hd.html).Die Sendungsseite bei RTL News finden Sie hier (https://www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html).Twitter: @RTL_LetsDanceInstagram: letsdanceDie Auftritte und Jurywertungen im Überblick:In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.Fernseh- und Sportmoderator Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39): Cha Cha Cha, "Katchi", Ofenbach vs. Nick Waterhouse. 17 Jurypunkte insgesamt.Musiker Mike Singer (22) und Christina Luft (32): Charleston, "English Man In New York", Sting. 19 Jurypunkte insgesamt.Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41): Rumba, "Havana", Camila Cabello. 21 Jurypunkte insgesamt.Sängerin Michelle (50) und Christian Polanc (43): Langsamer Walzer, "Open Arms", Mariah Carey. 14 Jurypunkte insgesamt.Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34): Cha Cha Cha, "Dopamine", Purple Disco Machine, Eyelar. 20 Punkte insgesamt.Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33): Quickstep, "It Don't Mean A Thing", Duke Ellington. 29 Jurypunkte insgesamt.Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34): Langsamer Walzer, "If I Were A Painting", Kenny Rogers. 21 Jurypunkte insgesamt.Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34): Cha Cha Cha, "Sexy And I Know It", LMFAO. 7 Jurypunkte insgesamt.Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34): Contemporary, "Stone Cold", Demi Lovato. 30 Jurypunkte insgesamt.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 12.03.2022Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5168856