NEW YORK (dpa-AFX) - Der Konsumgüter-Riese Colgate-Palmolive verkauft in Russland nur noch essenzielle Gesundheits- und Hygieneprodukte des täglichen Bedarfs. Die Lieferung aller anderen Artikel sei eingestellt worden, teilte der US-Konzern am Freitag in einer Stellungnahme zum russischen Krieg in der Ukraine mit. Zahlreiche westliche Unternehmen setzten ihr Geschäft in Russland bereits aus, darunter etwa Coca-Cola und McDonald's .

Der Colgate-Palmolive-Rivale Unilever stoppte alle Lieferungen nach Russland, will aber weiter im Land selbst produzierte essenzielle Nahrungsmittel und Hygiene-Produkte verkaufen. Russland droht internationalen Unternehmen, die ihr Geschäft aussetzen, mit der Verstaatlichung ihres Eigentums im Land./so/DP/zb