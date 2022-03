Im Zuge des starken Anstieges der Rohstoffpreise und des parallel angestrebten Strukturwandels hin zu einer "grünen Wirtschaft" hat sich der ökonomische Wert diesbezüglicher Lagerstätten und Lieferketten bedeutend erhöht. Eines der größten japanischen Unternehmen in diesem Bereich ist Sumitomo Metal Mining Co Ltd. Der Konzern hat nach einer Optimierungsphase der Kapitalallokation neue Wachstumspläne, welche die Aktie mittelfristig auf ein neues Allzeithoch heben und damit deren fast 15 Jahre andauernde Konsolidierungsphase beenden ...

