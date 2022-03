Die Deutsche Bank ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn nachdem die Aktie am Montag im Tief noch bei 8,17 Euro aufschlug, ging der Kurs im Bereich von 10 Euro ins Wochenende! Grund dafür ist nicht zuletzt die überzeugende Stellungnahme auf der Investorenveranstaltung am vergangenen Donnerstag, auf der die Deutsche Bank seine Anleger beruhigen konnte und gleichzeitig kräftiges Wachstum angekündigt hat.

"Der Krieg in der Ukraine führt zu Unsicherheiten an den Märkten. Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt und wir haben die Risiken unter Kontrolle", gab Finanzvorstand James von Moltke zu Protokoll. Nachdem zuletzt immer wieder Spekulationen über die IT-Abteilung mit 1500 Experten in Russland und der Ukraine aufkamen, sieht der Konzern selber hier offenbar keine großen Gefahren. ...

