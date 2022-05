Die Streaming-Offensive von Disney läuft weiter auf Hochtouren: Mit 33 Prozent mehr Abonnenten hatte niemand gerechnet. Der Gewinn und die Aktie brachen jedoch ein. Walt Disney hat die Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal veröffentlicht. Dabei lief das Streaminggeschäft mit Disney Plus besser als erwartet. Auch die Umsätze der Vergnügungsparks zogen wieder an. Doch Gesamtumsatz und -gewinn enttäuschten. Die Aktie hat nach einem kurzen Plus wieder die gewohnte Richtung eingeschlagen. Disney Plus im Aufwind Zum Vorquartal gewann Disney 7,9 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...