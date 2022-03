In 3 Sätzen Der Umsatz von Lucid blieb im vierten Quartal deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Das Unternehmen fuhr sein Auslieferungsziel für 2022 zurück und verzögerte den Start des Gravity SUV. Die Verluste vergrößern sich, da das Unternehmen ernsthafte Herausforderungen in der Lieferkette hat. Die Aktien der Lucid Group (WKN: A3CVXG) sackten am 1. März um 14 % ab, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) seinen Ergebnisbericht für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. ...

