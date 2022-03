Akkus in Smartphones und anderen Geräten sollen in der EU ab 2024 nicht mehr fest verbaut werden, damit jede:r sie selbst austauschen kann. Das Europäische Parlament hat für einen Gesetzesentwurf gestimmt, der fest verbaute Akkus in Geräten verbietet. Das soll auch für die neu geschaffene Kategorie der "leichten Verkehrsmittel" gelten, also etwa für E-Bikes. Das Gesetz geht auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission von 2020 zurück, der in einigen Punkten verschärft wurde. Als Nächstes stehen Verhandlungen mit den ...

