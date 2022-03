von Julia Groß, Euro am Sonntag Die Moskauer Börse bleibt geschlossen, an anderen Handelsplätzen stürzen die russischen ADRs und GDRs ab. Einzelne Titel werden gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gehandelt. Das ist auch für einige Fonds ein Problem. Der Anteil russischer Aktien an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...