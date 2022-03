In den letzten Tagen haben immer mehr namhafte Firmen ihren Rückzug aus dem operativen Geschäft in Russland angekündigt. Die Liste der Unternehmen liest sich wie ein "who-is-who" der global agierenden Großkonzerne. Neben fast allen Automobilherstellern und den großen Ölkonzernen stellen auch große amerikanische Restaurantketten wie McDonalds und Starbucks ihr Geschäft in Russland vorerst ein. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...