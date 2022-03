Shenzhen, China, 12. März 2022 (ots/PRNewswire) -Im Februar startete Creality die Crowdfunding-Kampagne für CR-Scan Lizard, einen 3D-Scanner, auf Kickstarter. Die Kampagne sorgte bei den Nutzern für Aufsehen: 1.000 Einheiten in 17 Minuten und 1 Million Dollar in 4 Stunden. Bis heute hat Creality mehr als 2.550 Kommentare erhalten und über tausend Medienartikel haben darüber berichtet.Epilog für den beliebten 3D-ScannerDie Crowdfunding-Kampagne endet am 12. März 2022.https://www.kickstarter.com/projects/3dprintmill/creality-cr-scan-lizard-capturing-fine-details-of-view?ref=3yertzMedien wie ALL3DP und Tom's Hardware haben ausführlich über CR-Scan Lizard berichtet:https://all3dp.com/1/creality-cr-scan-lizard-3d-scanner-review-specs/Inspiriert durch den 3D-Scanner haben zwei Benutzer, Don Barton und Sébastien, zusammengearbeitet und erfolgreich ein Spiel mit dem Namen Global Treasure Hunt per 3D-Modellierung produziert, das demnächst enthüllt wird.https://www.facebook.com/OfficialCreality3d/photos/a.614035582135190/1786283281577075/Von der Industriequalität zur Verbraucherstufe, führend im 3D-Druck auf mehreren Ebenen durch technologische InnovationDer CR-Scan Lizard zu einem erschwinglichen Preis (mindestens 300 $) zeichnet sich durch seine unübertroffene Präzision von 0,05 mm aus. Im Vergleich zu den Scannern für die Industrie (ca. 10.000 $) überzeugt CR-Scan Lizards die Verbraucher sowohl durch seine Qualität als auch durch seine Erschwinglichkeit, was die Belastung für Innovatoren erheblich reduziert.Die kombinierte Nutzung von 3D-Scanner und 3D-Drucker wird eine bessere Erfahrung bieten.- Ender-3 S1/ S1 Pro Direktextrusionssystem, Druck mit Multifilamenten: Wenn der Reifen eines Automodells verloren geht oder beschädigt wird, verbinden Sie CR-Scan Lizard mit Ender-3 S1 / S1 Pro. Die verlorenen oder beschädigten Teile können mit TPU unter Hochtemperaturbedingungen von bis zu 300 °C nachgedruckt oder wiederhergestellt werden.- HALOT ONE und HALOT LITE Hochpräzisionsdruck: Anime-Liebhaber sollten CR-Scan Lizard und Creality HALOT ONE (6,08 Zoll) oder HALOT LITE (8,9 Zoll) zusammen verwenden, denn sie können komplexe Strukturen wie Mikrolöcher und Mikrospalten von 0,01 mm perfekt drucken und so Anime auf lebendige Weise darstellen.- CR-10 Smart Pro, Remote-Druck: Wenn Sie phantasievoll sind und Ihre Ideen in die Realität umsetzen möchten, kann der CR-Scan Lizard Ihnen bei der Modellierung helfen. Verbinden Sie den Scanner dann mit dem CR-10 Smart Pro und Sie können jederzeit und überall mit einem Klick auf dem Telefon drucken.- Sermoon V1/ V1 Pro, unkompliziertes Drucken: Wenn die Ohren Ihrer Spielzeug-Katze versehentlich beschädigt wurden, machen Sie sich keine Sorgen. CR-Scan Lizard kann die beschädigten Teile mit Creality Sermoon V1/V1 Pro genau scannen und neue Teile für eine effektive Reparatur ausdrucken.- Ender-2 Pro, beweglicher Druck: Wenn Sie an verschiedene Orte reisen und 3D-Produkte mitnehmen möchten, sind der kompakte CR-Scan Lizard und der Ender-2 Pro, die leicht zu transportieren sind, die beste Wahl.- CR-5 Pro Hochtemperatur-Version, professioneller ABS-Druck Um spezielle Zahnräder, Spannvorrichtungen usw. zu erstellen, verbinden Sie CR-Scan Lizard mit der CR-5 Pro Hochtemperatur-Version und drucken dann mit ABS 3D-Druckfilamenten, nichts ist unmöglich.- CR-30, unbegrenzter Z-Achsendruck: Bei einem Filmdreh werden immer Werkzeuge benötigt, wie zum Beispiel ein langes Schwert. Mit dem CR-Scan Lizard und dem CR-30 scannen und drucken Sie, und schon ist das Schwert da!- https://www.creality.com/goods-detail/creality-ender-3-s1-3d-printer- https://www.creality.com/goods-detail/creality-ender-3-s1-pro-fdm-3d-printer- https://www.creality.com/goods-detail/creality-halot-one-resin-3d-printer- https://www.creality.com/goods-detail/creality-halot-lite-resin-3d-printer- https://www.creality.com/goods-detail/creality-cr-10-smart-pro-3d-printer- https://www.creality.com/goods-detail/creality-sermoon-v1-v1-pro-3d-printerBeistand leisten, auf dem Weg zu einer gesunden EntwicklungCreality feiert am 9. April das 8-jährige Jubiläum. Anwender waren schon immer das wertvollste Kapital. Creality kümmert sich nicht nur um die Bedürfnisse der Kreativen, sondern gewinnt auch immer mehr Einblick in die Bedürfnisse der Nicht-Kreativen mit Produkten, die ständig verbessert werden. Durch die Kommunikation mit Anwendern stellte sich heraus, dass die Gruppen der Nicht-Kreativen unterschiedliche Probleme bei der Modellerstellung, dem Zuschnitt, dem Druck (einschließlich spezieller Umgebungen) und der Nachbearbeitung haben.Um diese Probleme zu lösen, wird Creality am 8. Jahrestag Strategien für einen besseren Informationszugang und die Lösung von Problempunkten ankündigen (Produktinnovation, Creative Cloud 4.0, Creative Ecology usw.) Bleiben Sie dran!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1764866/CR_Scan_Lizard_page_Kickstarter.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpgPressekontakt:Lee Larry,+86-19840800992Original-Content von: CREALITY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151037/5168995